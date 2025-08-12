Il nuovo-vecchio re dall'Indycar è davanti a un bivio: Palou e il sogno F1
A 28 anni lo spagnolo ha appena conquistato il quarto titolo in appena sei stagioni. All'apice della carriera si trova a dover affrontare una scelta: continuare negli Stati Uniti e provare a riscrivere i record della categoria oppure tentare il salto in F1, sogno di inizio carriera, dove potrebbe trovare un sedile con l'ingresso di Cadillac per la stagione 2026
