A 28 anni lo spagnolo ha appena conquistato il quarto titolo in appena sei stagioni. All'apice della carriera si trova a dover affrontare una scelta: continuare negli Stati Uniti e provare a riscrivere i record della categoria oppure tentare il salto in F1, sogno di inizio carriera, dove potrebbe trovare un sedile con l'ingresso di Cadillac per la stagione 2026