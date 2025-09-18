Uno spettacolo senza fine: il settimo sigillo di Fabio Barone, il pilota romano già detentore di 6 World Guinness Record, è stato uno sprint lungo 205 metri sul ponte di volo di Nave Trieste (in tutto 236 metri) della Marina Militare per battere se stesso e il record di velocità a bordo di una nave che già deteneva dallo scorso anno a Taranto. E se il 13 luglio 2024 Barone aveva raggiunto i 152 km/h sulla Portaeromobili Garibaldi, a Civitavecchia sul gioiello della tecnologia e ingegneria italiana di Nave Trieste, al volante della sua Ferrari SF90 Stradale - per l’occasione con una livrea ad hoc dedicata alla Marina con il motto di Nave Trieste “Fulge super mare” - ha toccato la punta di velocità sconvolgente di 164 km/h, ben 12 km/h in più rispetto al limite precedente.