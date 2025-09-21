Nel 2018 è stata la seconda donna a vincere un mondiale di motociclismo su circuito, la Supersport 300, battendo degli uomini, ma la prima a farlo a titolo individuale. Poi ha superato gravi infortuni, subìto delicati interventi alle vertebre, ma è ritornata più determinata di prima in tempo per vincere il primo campionato mondiale WCR nel '24. E nel 2025 si è presentata ai nastri di partenza della Supersport per continuare a inseguire i propri sogni, consapevole di essere già entrata nella storia dello sport