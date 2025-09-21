Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il personaggio

Ana Carrasco, la regina delle due ruote in pista contro i pregiudizi

Lucio Rizzica

©Getty

Nel 2018 è stata la seconda donna a vincere un mondiale di motociclismo su circuito, la Supersport 300, battendo degli uomini, ma la prima a farlo a titolo individuale. Poi ha superato gravi infortuni, subìto delicati interventi alle vertebre, ma è ritornata più determinata di prima in tempo per vincere il primo campionato mondiale WCR nel '24. E nel 2025 si è presentata ai nastri di partenza della Supersport per continuare a inseguire i propri sogni, consapevole di essere già entrata nella storia dello sport

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ