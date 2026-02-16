il commento
Nella 12 Ore di Bathurst il fascino si è scontrato con il rischio, tra canguri e incidenti
La 24esima 12 Ore di Bathurst, prima tappa dell’Intercontinental GT Challenge, ha regalato agli appassionati una gara tirata fino all’ultimo. Ma nello spettacolo delle tante battaglie due eventi in particolare hanno catalizzato l’attenzione, ricordando che l’incanto di gare come quella di Mount Panorama vada di pari passo con rischi altissimi
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi