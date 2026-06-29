Valentino Rossi dopo la 24 ore di Spa: "Abbiamo fatto un grande lavoro"

"Abbiamo fatto tutti un lavoro straordinario"

Nonostante il risultato finale, resta una prestazione che conferma ancora una volta la crescita di Rossi nelle competizioni GT, sempre più protagonista nelle gare endurance più importanti del mondo.

"Sono felice perché abbiamo fatto davvero un grande lavoro. È stata una gara praticamente perfetta e avevamo tutte le ragioni per sognare un grande risultato. Quando mi sono svegliato questa mattina eravamo in testa alla corsa ed è stata una sensazione fantastica. Poi, però, è stato davvero un peccato perché, con l’asciutto e in condizioni normali, semplicemente non avevamo il passo per lottare per la vittoria o anche solo per il podio. È stato deludente. Nonostante questo, il team e i miei compagni hanno fatto un lavoro straordinario e io mi sono davvero divertito".

Una gara che non porta un trofeo, ma che lascia una certezza: sul palcoscenico più prestigioso delle GT, Valentino Rossi è ormai uno dei protagonisti assoluti.