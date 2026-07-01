Rally, appuntamento a Roma: domenica in diretta su Sky! E c'è anche l'IndyCarGUIDA TV
Un altro super fine settimana di motorsport su Sky. Oltre alla F1, anche l'European Rally Championship in Italia per l'atteso Rally di Roma Capitale. Domenica, su Sky Sport Max e NOW, alle 10 la prima TV stage, mentre alle 16 si torna su strada per la seconda TV stage. E c'è anche la IndyCar da non perdere!
Nel fine settimana motoristico di Sky Sport grande appuntamento con l’European Rally Championship che sbarca in Italia per l’attesissimo Rally di Roma Capitale. Domenica, su Sky Sport Max e NOW, alle 10 la prima TV stage, mentre alle 16 si torna su strada per la seconda TV stage. Spazio anche all’NTT IndyCar Series, che attraversa l’Atlantico per il decimo round stagionale, l’Honda Indy 200 at Mid-Ohio, sul circuito di Lexington. La gara sarà in diretta domenica alle 18.45 su Sky Sport MotoGP e NOW. Completa il weekend il MotoJunior a Jerez: domenica 5 Gara 1 alle 11 e Gara 2 alle 14, entrambe in diretta su Sky Sport MotoGP.
Il programma del Rally di Roma in diretta domenica su Sky
Domenica 5 luglio
- Ore 10: TV Stage 1
- Ore 16: TV Stage 2
IndyCar Mid Ohio in diretta domenica su Sky
- Domenica 5 luglio
Ore 18.45: IndyCar at Mid Ohio