Sono Roberto Daprà e Luca Guglielmetti, su Skoda Fabia RS Rally2 gommata Pirelli e preparata da Delta Rally, nonché portacolori nel mondo di ACI Team Italia, i vincitori del Rally di Roma Capitale 2026

La vittoria di Daprà ha preso forma chilometro dopo chilometro, con la lucidità dei giorni migliori e la velocità di chi sa scegliere il momento giusto per colpire. Il momento chiave è arrivato sulla “Piana di Rascino”, la speciale più lunga della gara con i suoi 27,85 chilometri. Proprio lì il pilota trentino ha costruito il solco decisivo, attaccando con decisione e trasformando il confronto diretto in un vantaggio da amministrare. Quattro scratch complessivi, ritmo costante e freddezza nella gestione finale gli hanno permesso di presentarsi in Via della Conciliazione da vincitore assoluto. Per lui questa è la seconda vittoria assoluta in carriera, con 13.7” di margine sugli inseguitori.

“Per inseguire i sogni bisogna impegnarsi sempre ed essere anche fortunati”, ha commentato Daprà all’arrivo. “In questa gara c’è stato un po’ di tutto. Abbiamo tenuto un ritmo altissimo, ieri è stato un continuo botta e risposta su ogni prova ed eravamo tutti molto vicini. Cinque anni fa ho iniziato qui a Roma il mio percorso nel CIAR Junior e non avrei mai immaginato di tornare da portacolori di ACI Team Italia e vincere questo rally sotto le Frecce Tricolori”.