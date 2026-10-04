Non la gara più veloce, ma quella giusta. Elfyn Evans ha resistito alla tempesta Solberg e ad Alghero ha finalmente afferrato il Mondiale che per anni gli era scivolato dalle mani. Il gallese non ha mai brillato: costretto a spazzare la strada agli altri il venerdì e poi troppo cauto il sabato, ha chiuso la seconda tappa solamente quinto. Poi però, la domenica, ha fatto ciò che sa fare meglio: tenere la macchina sulla strada e raccogliere i punti dove contava, nella Power Stage. La rincorsa di Solberg si è infranta più sui rimpianti di una stagione fatta di troppi alti e bassi che sull’errore commesso sulla Power Stage, a pochi metri dalla gloria. Evans ha gestito, ha fatto bene i conti e ha vinto. A Solberg resta la soddisfazione della vittoria del rally (davanti ad Ogier) e di una prima stagione full time nella classe regina da autentico protagonista. Ad un timido Pajari, il terzo posto nella gara e in campionato.