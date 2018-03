Masai Ujiri, orgoglioso figlio dell’Africa

Una recente sfida giocata sul parquet della Ahmadu Bello University: per comprendere il livello della competizione, si consiglia di osservare il coinvolgimento delle panchine e del tavolo arbitrale.

In quel momento il 23enne Ujiri non può saperlo, ma mentre prepara la valigia per il lungo soggiorno in America sta scrivendo una lettera d’addio. Anche se l’Africa resterà sempre parte integrante del suo carattere, da lì in poi le esigenze lavorative lo terranno lontano dal continente per il resto della sua carriera. Il suo percorso da studente/giocatore prima e da giocatore punto e basta poi passa dal North Dakota e dal Montana, per poi attraversare l’Europa dei campionati meno prestigiosi, concludendosi in Danimarca nel 2002. Ujiri è una guardia dal modesto talento ma dall’inesauribile voglia di mettersi alla prova, smania alimentata da un amore sconfinato per il gioco. Una volta riposti canotta e pantaloncini nel cassetto, l’idea che il suo futuro possa essere lontano dalla palla a spicchi non lo sfiora nemmeno.

Exodus

Esistono poche cose più africane dell’inventarsi qualcosa dal niente, qualità intrinseca per chi è cresciuto nel continente. In qualche maniera, Masai fa in modo di trovarsi alla Summer League di Orlando nel 2002: pur non ricoprendo alcun incarico ufficiale, se non quello che lo vorrebbe accompagnatore di fantomatici prospetti nigeriani, entra in contatto con Gary Brokaw, all’epoca responsabile del comparto scouting dei Magic. Brokaw, impressionato dalla spigliatezza del ragazzo, lo presenta a Doc Rivers e John Gabriel, rispettivamente capo-allenatore e GM della squadra. Tutti convengono sull’opportunità di coinvolgere Ujiri nell’attività di scouting a livello internazionale, non fosse altro perché il suo entusiasmo è una risorsa preziosa.

C’è un solo problema: la franchigia non ha alcuna intenzione di allargare il proprio staff tecnico. A Ujiri, quindi, viene proposto di collaborare sotto l’egida dei Magic ma a titolo completamente gratuito. L’occasione è troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire e Masai si arrangia come può, mantenendosi con i risparmi della modesta carriera da giocatore e praticando un esodo perpetuo su divani-letto di connazionali e amici sparsi lungo la costa est. Durante uno dei tanti pellegrinaggi sui campi dell’allora D-League incontra Jeff Weltman, giovane dirigente di Denver che lo prende in simpatia e ne tesse le lodi con Kiki VanDeWeghe. L’ex-cecchino di Blazers e Knicks sta portando avanti un rinnovamento radicale nel front office dei Nuggets, reduci da un decennio nefasto: Ujiri diventa ufficialmente scout internazionale per la franchigia e nelle quattro stagioni trascorse in Colorado dimostra di possedere un fiuto non comune nell’orientare le scelte tecniche.

Bryan Colangelo, deus ex machina dei Raptors, lo vuole con sé a Toronto nel ruolo di assistente GM. Ujiri rimane in Canada due anni, prima di tornare a Denver dove ad attenderlo, questa volta nel ruolo di vice presidente, c’è la grana Carmelo Anthony. L’ex-Syracuse, scelto proprio da VanDeWeghe al Draft 2003, è l’uomo simbolo dei Nuggets ma ha un contratto in scadenza a giugno dell’anno successivo e una voglia molto limitata di continuare a giocare in una piazza mediatica che, a suo parere, ne preclude il salto definitivo nel gotha della lega. I contorni dello scambio che subito dopo l’All-Star Game 2011 spedisce ‘Melo a New York in cambio di una batteria di giocatori utili sono piuttosto noti e, in retrospettiva, rappresentano il primo colpo gobbo di Ujiri ai danni dei Knicks.