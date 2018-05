In uno spogliatoio NBA le gerarchie sono chiare, non solo come scelte e responsabilità da assumere sul parquet, ma anche quando a fine mese si passa a ritirare lo stipendio. Nel calcio e in generale nello sport in Italia è difficile avere un’idea chiara del guadagno di un compagno di squadra, mentre in NBA basta consultare uno delle centinaia di siti che certosinamente riportano tutte le voci del salary cap delle squadre. Ti guardi negli occhi e sai quanti centesimi di dollari in più mette in tasca il tuo vicino d’armadietto. Per questo nello spogliatoio dei Cavaliers ( come magistralmente raccontato su ESPN da Dave McMenamin ) è stato un fulmine a ciel sereno la notizia che José Calderon, veterano con stipendio minimo da 1.47 milioni di dollari, fosse in realtà un miliardario. Possessore di un patrimonio di circa 2.2 miliardi per l’esattezza, frutto del lavoro paterno di imbottigliatore di Coca Cola che in Messico ha messo in piedi un vero e proprio impero. Una scoperta fatta su Google da Channing Frye – ai Cavaliers fino allo scorso febbraio - attraverso il sito CelebrityNetWorth, che oltre all’articolo che raccontava dei 415mila dollari incassati dalla point guard spagnola nel passaggio di sole due ore agli Warriors dell’anno passato , allegava anche l’articolo con il patrimonio di José Calderon Rojas. Una notizia che si è diffusa a macchia d’olio tra i giocatori dei Cavaliers: “Tutti per giorni non hanno parlato d’altro – racconta Cedi Osman -, chiunque commentava la notizia. Ogni giocata di José terminava sempre con un ‘bel lavoro José il miliardario… è una gran fortuna avere tutti quei soldi’”. Il problema però è che la notizia non era vera, ma soltanto un errore fatto dal programma di computazione del sito che aveva sovrapposto i patrimoni del giocatore di Cleveland con quelli di un miliardario messicano a causa dell’omonimia tra i due: “No, non è vero – racconta il diretto interessato -. Mi piacerebbe poter dire di sì, spero di poterlo essere un giorno, ma non sono miliardario”. I ricconi sono messicani d’origine, lui spagnolo. “Non ho familiari in America, ma la parte più assurda è che tutto il resto della descrizione su Google coincideva con me alla perfezione. Avevano messo il nome di mia moglie, i miei tre figli e tutti i posti in cui ho giocato a basket. Tutto vero, tranne il patrimonio”. Una bella differenza, una di quelle tra le quali ballano giusto un paio di miliardi di dollari.