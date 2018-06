Ai Jazz fondamentale, ai Cavaliers marginale: "Così è dura da accettare"

Il testa-coda nella stagione di Hood è stato da capogiro. Partito come mai prima in carriera ai Jazz, è stato catapultato nel giro di poche ore dall’altra parte degli States, in un gruppo nuovo e con una data di scadenza in bella mostra: 30 giugno 2018, la fine del contratto di LeBron James con i Cavaliers. A Salt Lake City, Hood a 25 anni aveva trovato la quadra, sbocciando definitivamente in quella che fino a quel punto era stata la miglior stagione della sua carriera: 16.8 punti di media con il 38.9% dall’arco. Senza Gordon Hayward serviva anche il suo passo in avanti. All’esordio al TD Garden con la nuova maglia poi, i Cavaliers rovinarono la festa per il ritiro della maglia di Paul Pierce anche grazie al suo contributo: 15 punti, 6/11 al tiro e Celtics travolti. “Eravamo pieni d’energia quel giorno – racconta Hood -, è stata una di quelle partite in cui le cose accadono senza star lì a pensare. Eravamo eccitati all’idea di essere in un nuovo gruppo, ma nei giorni seguenti abbiamo dovuto iniziare a fare i conti con quello che dovevamo essere”. In poco tempo si è così ritrovato a essere il giocatore meno utilizzato del roster (Kendrick Perkins a parte): “È la prima volta nella mia carriera che un allenatore ha scelto di non farmi scendere in campo. Se guardo indietro ai miei giorni ai Jazz, rivedendo gli highlights su Youtube, ricordo a me stesso: ‘Questo doveva essere il mio anno’”. È dura capire quanto sia assurdo passare dall’essere fondamentale in un posto al diventare marginale in un altro: Hood ha fatto i bagagli all'improvviso, portandosi dietro una moglie incinta di due gemelli e all'ottavo mese di gravidanza. Una corsa contro il tempo in Ohio, una delle tante controindicazioni di una lega come la NBA che non fa prigionieri: "È stato molto duro per me: perdere una partita a Cleveland vuol dire che tutto il mondo sta per crollarti addosso. Quando vinciamo invece, diventiamo i migliori. Non è facile convivere con tutto questo. Adesso però ho capito che non è questione di tre, sette o 20 minuti: appena verrò chiamato in causa, dimostrerò di essere utile".