Nella serata italiana, prima mattinata americana, il mondo NBA è andato in fibrillazione in attesa di una scossa ufficiale che (ancora) non è arrivata, anche se sembra ormai questione di ore. I San Antonio Spurs e Kawhi Leonard sono sempre più vicini dal dividere i loro destini, dal separare le loro strade dopo essersi giurati amore eterno; parole tutt’altro che retoriche quando uno degli addendi dell’operazione sono gli Spurs. Questo ormai sembra essere un dato certo, ma la soluzione del giallo non appare scontata. Le pretendenti che nelle ultime ore hanno bussato alla porte dei texani sono state tre (almeno quelle rilevanti, visto che Leonard sulla carta interesserebbe a qualsiasi franchigia della Lega), con i Lakers che non hanno mai fatto mistero di sognare un ritorno a Los Angeles di Kawhi (nato e cresciuto in California). Come raccontato già ieri la trattativa non è semplice, ma con il passare delle ore sono usciti nuovi interessanti dettagli. Uno su tutti sembra essere il punto chiave: quanto futuro sono disposti a ipotecare i losangelini per andare all-in nel presente? Il giocatore più chiacchierato è Brandon Ingram, gradualmente sbocciato nell’ultima regular season e tenuto sempre fuori dalle proposte fatte dai giallo-viola agli Spurs. Secondo diversi report però la seconda scelta assoluta del Draft 2016 può diventare uno dei punti chiave per convincere i nero-argento e i Lakers a quel punto si sono detti disposti a rinunciare anche a lui. Al momento sul piatto ci sono oltre a Ingram anche Kyle Kuzma, Josh Hart e tre prime scelte future non protette. I prossimi cinque (se non di più) anni della franchigia ceduti per mettersi l’anello al dito già nel giugno 2019, portando James e George a comporre assieme a Leonard un terzetto da sogno. Tutto però da concludere in poche ore, fino a quando gli Spurs continueranno ad avere il coltello dalla parte del manico: le quotazioni di Kawhi sono ai massimi e come insegnato a tutti gli operatori di Borsa, quando la lucina verde è illuminata da un bel po’ di tempo l’imperativo è “vendere”.