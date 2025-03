L'ex proprietario dei Dallas Mavericks non condanna, in sé, la scelta di cedere Doncic, ma fissa quello che a suo avviso avrebbe dovuto essere il prezzo minimo: Anthony Davis e Max Christie sì, ma anche quattro prime scelte non protette ai Draft futuri. E poi dice: "Oggi ai Mavs non c'è nessuno che comunichi in maniera chiara"

Al momento della cessione di Luka Doncic da Dallas ai Lakers, era tornata di grande attualità una frase pronunciata da Mark Cuban nel 2020: "Se dovessi scegliere tra mia moglie e tenere Luka ai Mavs, mi vedreste in fila all'ufficio del mio avvocato implorandolo per il divorzio". Insomma, le idee di Cuban (sempre presentate in maniera pittoresca) sul fenomeno sloveno di Dallas erano chiare, ma ora che la società non dipende più dalle sue decisioni - la famiglia Adelson nella proprietà, Nico Harrison nel ruolo di GM - le cose sono andate diversamente. E Mark Cuban per la prima volta esprime compiutamente la sua opinione sulla trade che ha scioccato tutti i tifosi dei Mavs e la lega in generale: "Dallas può scegliere di scambiare Luka: ma allora devi ottenere una contropartita migliore. Non voglio mancare di rispetto a Anthony Davis - aggiunge l'ex proprietario dei Mavs - ma sono fortemente convinto che se oltre a Davis e Max Christie in Texas ottengono anche 4 prime scelte non protette, allora dello scambio si parlerebbe in maniera diversa". Interessante l'incipit della sua dichiarazione, che evidentemente apre all'idea che nessun giocatore - neppure Doncic - sia al riparo dai movimenti di mercato. Ma Cuban lo avrebbe scambiato, il campione sloveno? "Non voglio rispondere, a questo punto non importa", la sua risposta che lascia lo scenario avvolto nel mistero.