Che non sarebbe stata una serata semplice De’Aaron Fox lo sapeva da tempo, e lo sapeva anche Victor Wembanyama. Non è un caso, infatti, che il francese, fermo almeno fino a fine stagione per il problema di trombosi emerso alla spalla destra, abbia scelto quella di Sacramento come la prima trasferta da effettuare come ‘aggregato’ alla squadra. Per il compagno, d’altronde, tornare nella città dove aveva trascorso i primi otto anni della sua carriera in NBA non era semplice e Wemby, per cui lo staff medico della squadra non ha individuato problemi che potessero impedirgli di viaggiare con la squadra, ha quindi deciso di mostrargli il suo supporto con la presenza a bordo campo. Il risultato, per Fox e per gli Spurs, non è stato dei migliori, ma il gesto dell’ex rookie dell’anno rimane e ha un valore anche in ottica futura, come segnale di un’intesta su cui San Antonio intende costruire il suo futuro.