Al secondo giorno di free agency, il mondo NBA è stato scosso da un comunicato di sole cinque righe in carta intestata Klutch Sports Group diventato presto virale. Annunciava la scelta di LeBron James di unirsi ai Los Angeles Lakers con un contratto quadriennale del valore di 154 milioni di dollari (dimenticandosi curiosamente, nell’elencare premi e traguardi raggiunti, i tre titoli NBA vinti tra Miami e Cleveland). Poche righe sufficienti però a scatenare un autentico terremoto nel mondo NBA – ma anche a ispirare i Minnesota Timberwolves che quando è venuto il momento di annunciare l’ufficialità della firma della loro prima scelta assoluta al Draft di giugno, Josh Okogie, hanno pensato a un comunicato molto simile, declinato però in chiave ironica. “Josh Okogie, 20^ scelta al Draft 2018, membro dei Georgia Tech Yellow Jackets selezionato per il miglior quintetto ACC, gran giocatore di Fortnite e appassionato di The Office, oltre che gran bravo ragazzo in generale, ha firmato il suo contratto da rookie con i Minnesota Timberwolves”. Senza le roboanti vittorie di un LeBron James da inserire nel testo (4 volte MVP NBA, 3 volte MVP delle finali, 14 volte All-Star, due volte oro olimpico) ecco allora la parodia che esalta le doti della guardia di Georgia Tech ai videogames nonché la sua passione per la serie tv The Office, vista rigorosamente in modalità binge watching (una puntata dietro l’altra, senza pausa). Un modo curioso – e sicuramente originale – per dare il benvenuto nella lega al giovane talento degli Yellow Jackets, che alla Combine ha fatto registrare dati interessantissimi e che porta ai T’Wolves le sue doti di giocatore da 3&D (tiro da tre e difesa, con la capacità di potersi occupare di attaccanti con caratteristiche e ruoli diversi). In attesa di vedere cos’è in grado di fare in campo e guadagnarsi l’attenzione di tutti con le sue giocate, Okogie ha iniziato a far parlare di sé in maniera alternativa – ma ogni volta che il tuo nome (anche indirettamente) viene associato a quello di LeBron James motivi di lamentarsi non ne possono esistere.