Spesso, presi dalle notizie di mercato, dai capovolgimenti di fronte e dai colpi sensazionali della free agency, si perde di vista uno dei tasselli fondamentali che portano a termine le trattative, che fanno da motore soprattutto al trasferimento di un All-Star: la volontà del giocatore. In NBA il sistema è chiaro, lascia spazio al diretto interessato soltanto quando il contratto arriva a scadenza, mentre in precedenza il controllo è tutto nelle mani della franchigia, che in linea teorica può decidere di spedire il proprio giocatore in giro per la Lega senza dare conto a nessuno della propria decisione. E al momento gli Spurs sembrano voler esercitare il loro potere di veto su Kawhi Leonard, anche a costo di perdere in parte potere contrattuale e quindi possibilità di incassare il maggior numero di contropartite. La volontà del giocatore in questo caso è chiara, ossia quella di tornare a Los Angeles e giocare in una delle sue squadre alle pendici della collina di Hollywood. L’arrivo di LeBron ai giallo-viola sembrava essere un indizio enorme nell’indirizzare Leonard verso i Lakers, ma in realtà secondo quanto raccontato nelle ultime ore da giornalisti americani vicini agli Spurs, la meta preferita del n°2 dei nero-argento potrebbero essere i Clippers: “I Lakers non sono più la sua destinazione ideale, anzi. Vuole andare ai Clippers – racconta Michael C.Wright a Back to Back -, perché non vuole fare da secondo violino a James. La sua intenzione è quella di essere il giocatore franchigia. Questo è ciò che mi è stato riferito da persone molto vicine a lui, al momento i Clippers sono la sua meta preferita, ma gli asset che possono mettere sul piatto sono davvero poca cosa al momento per convincere San Antonio”. Voci che si erano inseguite già nei giorni scorsi, quando in tanti davano per scontato che la mancata trade estiva di Leonard, lo avrebbe poi portato a cambiare squadra la prossima estate scegliendo i Lakers da free agent. Ecco, quel tipo di decisione è tutt’altro che scontata al momento, perché a Los Angeles c’è un’altra squadra che va a caccia di un nuovo giocatore franchigia a cui aggrapparsi. E agli occhi di Leonard è un'alternativa più che valida.