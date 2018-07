Il caso Leonard e la smobilitazione del roster

Mai in oltre 20 anni di conduzione Popovich c’era stato un caso di mercato così controverso, un’insubordinazione così urlata e chiacchierare, un continuo inseguirsi di storie, messe in discussione e indiscrezioni. Il decorso post-infortunio di Leonard infatti è stato un calvario non tanto e non solo fisico, ma anche come vero e proprio assalto mediatico a una fortezza rimasta inespugnabile per anni. Crepe dovute alle scelte fatte dal n°2, molto contrariato per la gestione e il recupero muscolare a cui lo staff degli Spurs lo hanno costretto; sottovalutando prima il problema e forzandone in parte il ritorno in campo lo scorso gennaio. Alla fine quindi Leonard ha preferito affidarsi a un altro gruppo di professionisti, lontano dalla squadra e dalle difficoltà di una stagione chiusa sì ai playoff, ma per la prima volta dopo oltre 10 anni al di sotto delle 50 vittorie in regular season. Il colpo finale poi è arrivato in queste ultime ore di free agency, con i dolorosi addii di Kyle Anderson (convinto dai 37 milioni in quattro anni dei Grizzlies non pareggiati dagli Spurs) e soprattutto di Tony Parker; un’altra istituzione nero-argento che saluta la compagnia. A bordo al momento resta Manu Ginobili (con i suoi 2.5 milioni), oltre a Pau Gasol (che invece ne intascherà ben 16.8) a ricoprire il ruolo di veterani. Le speranze invece sono tutte rivolte verso LaMarcus Aldridge, dominante nell’ultima stagione e diventato il go-to-guy dei nero-argento, assieme al sorprendente Dejounte Murray e ai “soliti” Patty Mills, Danny Green e il confermato Rudy Gay. Un progetto dunque in una fase totalmente nuova, che ha bisogno di stabilità e di “persone fidate” a cui assegnare il compito di rilanciare le ambizioni di una franchigia che non è più abituata a restare ai margini. Così si spiega anche la scelta di puntare forte su Belinelli; usato sicuro dal punto di visto degli Spurs che potrebbero concedergli spazio e responsabilità. Un’opportunità unica che a 32 anni l’azzurro non vuole lasciarsi sfuggire.