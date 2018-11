Sfida di estremo interesse allo Staples Center di Los Angeles: i Clippers di Danilo Gallinari ospitano i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo, seconda forza della Eastern Conference con un record di 9 vittorie e due sconfitte. L’ultimo successo della squadra di Mike Budenholzer è arrivato in maniera convincente sul campo dei campioni in carica dei Golden State Warriors, riprendendo alla grande la marcia verso la vetta della conference dopo le sette vittorie consecutive per aprire la stagione. I Clippers però sono in piena corsa per i playoff e ogni vittoria può essere preziosa per agganciare uno dei primi otto posti a Ovest: servirà una prova eccellente di Danilo Gallinari, che sta vivendo la sua miglior stagione da quando è in NBA.