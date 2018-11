Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder 111-96

Dopo sette vittorie in fila gli Oklahoma City Thunder, ancora senza il loro leader Russell Westbrook (caviglia sinistra) vedono interrompersi la loro striscia positiva per mano dei Dallas Mavericks che hanno un J.J. Barea scatenato soprattutto nel primo tempo, dove segna 16 dei suoi 21 punti totali che portano i padroni di casa a costruirsi un vantaggio di 24 punti (57-33), prima che gli ospiti mettano a segno gli ultimi 12 punti del primo tempo, chiuso così sul -12. Un margine comunque sufficientemente alto per poter essere amministrato dai texani, che trovano 22 punti, 8 assist e 6 rimbalzi da un Luka Doncic che tira 9/15 dal campo e sfruttano una panchina che sovrasta quella dei Thunder 53-22, concedendo soltanto 96 punti alla squadra di coach Billy Donovan, miglior risultato stagionale per la difesa di Dallas. I migliori per OKC sono Paul George e Steven Adams, che sfornano una prestazione in fotocopia da 20 punti e 13 rimbalzi ciascuno, mentre 19 li aggiunge Dennis Schröder.

Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers 112-106 OT

Tutti e tre i giocatori inclusi nella trade per Jimmy Butler (Dario Saric, Robert Covington e Jerryd Bayless) non sono ovviamente della partita a Memphis, lasciando i Sixers a corto di giocatori e quindi di risorse tecniche per aver la meglio di una Memphis ancora imbattuta di fronte al suo pubblico di casa, 5-0. Soprattutto perché Mike Conley sfodera un massimo stagionale da 32 punti, di cui 21 nel secondo tempo, e il suo partner-in-crime Marc Gasol produce una doppia doppia da 18 punti e 12 rimbalzi, con l’ottimo Garrett Temple di questo inizio stagionale ad aggiungerne 17. Proprio un suo canestro a una quarantina di secondi dalla fine dei tempi regolamentari forza il supplementare, durante il quale l’attacco di Philadelphia produce tanti canestri (2, su 8 tentativi) che palle perse. Con Joel Embiid tenuto a 4/15 dal campo per una serata da 14 punti e altrettanti rimbalzi, il migliore tra gli ospiti è J.J. Redick a quota 20 seguito da un Ben Simmons da 18 con 14 rimbalzie e da T.J. McConnell a quota 16 e 7 assist. Agli uomini di coach Brett Brown, al secondo supplementare in due serate consecutive, mancano probabilmente gambe e lucidità nel finale per poter opporsi ai Grizzlies, appaiati al quarto posto a Ovest con i San Antonio Spurs.