San Antonio Spurs-Houston Rockets 96-89

La battuta sui problemi di Houston è già stata fatta a sufficienza in passato, ma purtroppo per i Rockets al momento non c’è davvero nulla su cui poter scherzare. Nel derby texano con gli Spurs infatti arriva un altro ko, il secondo consecutivo e il settimo su 11 gare in questo avvio, caduti sotto i colpi di un LaMarcus Aldridge da 27 punti e dieci rimbalzi e nonostante i soli 13 punti (minimo in stagione) e 11 rimbalzi raccolti da DeMar DeRozan. Una gara in equilibrio per mezz’ora, prima che i padroni di casa riuscissero a tenere in mano le redini della sfida, volando in doppia cifra di vantaggio e difendendosi anche dalle sporadiche risalite dei Rockets (e chiusa con un parziale da 8-2 negli ultimi quattro minuti di partita). James Harden chiude con 25 punti e soli tre assist, Chris Paul invece ne ha 13 con quattro passaggi vincenti; risucchiati entrambi da un attacco che non riesce più a trovare la fluidità dello scorso anno. Colpa di Carmelo Anthony? Si direbbe di no, visto che l’ex Knicks e Thunder resta fuori dalla partita e sembra essere in aperta polemica con lo staff tecnico perché a caccia di una sua collocazione e di un suo ruolo definitivo all’interno della squadra. Qualcosa si è inceppato nell’attacco di Houston, da 33% dal campo e da 22% dall’arco (solo nove canestri da tre punti a referto) – alle prese da settimane con polemiche che riguardano la difesa e così incapace di ritrovare un modo continuo per fare canestro. Eric Gordon ci prova in tutti i modi, chiudendo con 23 punti e soprattutto 26 tiri (e un eloquente 3/14 dalla lunga distanza). Tentar non nuoce, soprattutto quando il pallone inizia a scottare. Dall’altra parte invece ci sono otto punti in 18 minuti per Marco Belinelli, come al solito in uscita dalla panchina e come al solito affidabile quando si tratta di fare canestro. Un successo che arriva dopo due sconfitte e che porta gli Spurs momentaneamente al quarto posto a Ovest. Un chiaro messaggio a chi era pronto prima del previso a celebrare ancora una volta la loro fine.