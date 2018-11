Una stagione diversa dalle altre, la prima senza più nessuno tra Tim Duncan, Manu Ginobili e Tony Parker. Una stagione che forse per la prima volta non vede i San Antonio Spurs tra le favorite della Western Conference. Abbiamo chiesto a Ettore Messina come si vive un’annata del genere all’ombra dell’Alamo. “È una stagione – commenta il vice allenatore di San Antonio – soprattutto alla luce dell’infortunio di Dejounte Murray: senza di lui perdiamo il nostro playmaker titolare oltre che il nostro miglior difensore, sia sulla palla che in aiuto. Siamo una squadra che può far canestro più facilmente dell’anno scorso, con più tiratori e più versatilità, ma la vera sfida è in difesa, dove non siamo al livello a cui gli Spurs sono sempre stati in passato”. Per Messina – più ancora che per qualsiasi altro membro della franchigia – l’addio più duro da superare è probabilmente quello di Manu Ginobili, da lui allenato anche in Italia, prima ancora che oltreoceano. Un addio atteso, quello dell’argentino? “Era difficile dirlo, ma man mano che passavano le settimane e non arrivava una sua decisione mi sono reso conto che la probabilità del suo ritiro fosse molto più vicina. Credo abbia scelto il momento adatto, aveva giocato delle gran partite anche durante l’ultima stagione e ci aveva aiutato tantissimo, probabilmente ha voluto lasciare – in una versione degli Spurs senza più non solo Tim Duncan ma anche Parker – da giocatore ancora competitivo, senza dover aspettare il momento in cui il suo corpo non gli avrebbe più permesso di giocare al livello che chiedeva”. Un Ginobili in meno, un Marco Belinelli in più, richiamato in Texas dopo i trionfi del 2014. “Marco ci dà tiro da fuori e tanto gioco senza palla – tagli, passaggi consegnati, uscite dai blocchi, movimenti profondi in backdoor. Col passare degli anni è migliorato anche difensivamente: non sarà mai un mastino, ma oggi è in grado di darci una mano anche dietro, perché sa come stare in campo. Certamente le sue qualità offensive e quelle umane, all’interno dello spogliatoio, sono le ragioni per cui R.C. Buford e Popovich lo hanno voluto nuovamente in squadra”. E proprio da Popovich bisogna passare per tastare il polso di questi nuovi Spurs. “L’umore di Gregg Popovich è ovviamente determinante, decisivo – ma in questo senso lui mi sembra motivato e interessato ad allenare un gruppo diverso, più giovane e versatile. Per lui è un anno di grandi sfide, con anche l’impegno di Team USA: è attento, molto preciso nel suo ruolo di insegnante, ma ovviamente ancora impegnato a superare un lutto importante come quello che lo ha colpito lo scorso anno. Io però lo vedo bene, carico e questo condiziona in maniera positiva tutto lo staff”.