Primo quarto

Inizio in pieno matinee per entrambe le squadre, con tanti errori da una parte e dall'altra e i Pistons che vanno a segno solo con Drummond, che nei primi sei minuti fa in tempo a raccogliere 7 rimbalzi, anche perché le percentuali al primo timeout sono drammatiche (3/11 Charlotte, 3/14 Detroit). Al rientro in campo le squadre sembrano decisamente più vive, con Detroit che trova precisione dalla lunga distanza mandando a segno tre triple consecutive. Le squadre si scambiano la guida nel punteggio per 12 volte durante il quarto, con i Pistons che riescono a chiuderlo avanti di tre lunghezze sul 27-24.

Secondo quarto

Dopo meno di 20 secondi Michael Kidd-Gilchrist ricade male sulla gamba destra ed esce dal campo zoppicando, pur riuscendo a farlo sulle sue gambe per tornare in panchina. Il più ispirato in campo per gli Hornets sembra essere Tony Parker, che uscendo dalla panchina si porta subito a quota 8 punti, mentre per i Pistons è Reggie Bullock il primo a toccare la doppia cifra con 11. Kemba Walker inizia a battere qualche colpo mettendosi in partita, ma il leit motiv della sfida rimane l'estremo equilibrio, con le squadre che non riescono mai a prendersi due possessi di vantaggio. A spezzare la parità prima dell'intervallo è ancora un redivivo Parker, che segna dalla media distanza e manda le squadre al riposo sul punteggio di 51-49 per i suoi Hornets.