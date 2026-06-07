Un tweet innocuo da parte dell’account X di un personaggio dei Muppet, Elmo, in cui augurava buona fortuna alle due squadre coinvolte nelle NBA Finals ha scatenato le risposte sui social dei tifosi di New York, che gli hanno imputato di non tifare per i Knicks. Persino l’ex sindaco di New York Eric Adams ha ripreso il tweet prendendo il giro Elmo

I tifosi dei New York Knicks sono a due vittorie da un titolo NBA che attendono da 53 anni e non permettono a nessuno di non tifare per loro — neanche a un personaggio fittizio di uno show per bambini. A pochi minuti dalla palla a due delle NBA Finals, l’account su X di Elmo, il personaggio rosso dei "Muppets", ha pubblicato un tweet innocuo nel quale augurava a entrambe le squadre di divertirsi.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto X, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Il messaggio però — tra il serio e il faceto — non è stato per niente apprezzato dai tifosi dei Knicks, che lo hanno accusato di non essersi schierato per i Knicks ("SCEGLI DA CHE PARTE STARE, CORDARDO" si legge in una delle risposte) e di aver "tradito" la squadra della sua città. Sesame Street infatti è un prodotto molto newyorkese, tanto è vero che nel 2019 la strada all’intersezione tra Broadway e West 63rd è stata rinominata ufficialmente Sesame Street in occasione del 50° anniversario dello show. L’account ufficiale dei trasporti della città, scherzando, ha ripreso il tweet di Elmo (che ha avuto più di 17 milioni di visualizzazioni) e ha scritto "Non costringerci a tirarlo giù, fratello". Approfondimento Finals: i Knicks avanti 2-0, New York in delirio

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto X, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Anche l'ex sindaco se la prende con Elmo Tra i tanti che hanno risposto a Elmo c’è anche chi ha pubblicato la foto di un altro personaggio dei Muppet, Grover, in mezzo a Carmelo Anthony e Amar’e Stoudemire a inizio anni ’10 quando i due si sono prestati per lo show. Persino Eric Adams, 110° sindaco della città dal 20220 al 2025 prima di essere sostituito da Zohran Mamdani, ha citato il post di Elmo scrivendo solo "Bruh" con una GIF, come a dirgli: ma fai sul serio?

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto X, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

La retromarcia di Elmo A seguito delle reazioni ricevute sui social, Elmo ha provato a fare marcia indietro con un gioco di parole: "KNICKS that last message! Elmo didn’t mean to SPUR you on" si legge come ultimo tweet dal suo account, giocando sull’assonanza tra "read" e "Knicks" e con la locuzione "spur on" (che significa incoraggiare, ma riprende anche il nome della squadra nero-argento). Una retromarcia un po’ goffa che comunque non ha placato gli avidi tifosi dei Knicks, tutti insieme appassionatamente per spingere Jalen Brunson e compagni verso il titolo NBA. Approfondimento Knicks da record ai playoff: 13 vittorie in fila