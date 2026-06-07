La NBA ha annunciato di aver cancellato il fallo tecnico fischiato a Mitchell Robinson nel secondo quarto di gara-2, quando il lungo dei New York Knicks aveva iniziato una serie di spinte con Victor Wembanyama (che invece non era stato punito). Robinson, in dubbio alla vigilia della serie dopo la rottura del quinto metacarpo, è stato cruciale per il successo di New York nell’ultimo possesso

Fin dall’inizio dei playoff le squadre avversarie stanno provando a limitare Victor Wembanyama con una difesa molto fisica , e i New York Knicks non fanno eccezione. Nel corso del secondo quarto di gara-2, prima di una rimessa dal lato, Mitchell Robinson e il lungo francese si sono scambiati delle spinte per prendere posizione vicino alle tacche dell’area pitturata, con gli arbitri che hanno punito la spinta iniziale di Robinson con un fallo tecnico mentre la contro-spinta di Wembanyama non era stata sanzionata. La lega ha però deciso a posteriori di cancellare il fallo tecnico contro il numero 23 dei Knicks , "pulendo" così la sua fedina in questi playoff (comunque ben lontana dal raggiungere i 7 falli tecnici che portano a una sospensione automatica).

Il ruolo di Robinson in gara-2

Robinson è stato al centro delle notizie nella settimana di pausa intercorsa tra la fine delle finali di conference contro i Cleveland Cavaliers e l’inizio delle Finals, periodo durante il quale si è procurato la rottura del quinto metacarpo della mano destra durante un incidente domestico i cui dettagli non sono stati rivelati. Robinson è comunque sceso in campo ed è stato cruciale sull’ultimo possesso di gara-2, quando ha usato tutti i suoi 282 centimetri in estensione per contestare l’ultimo tiro di Victor Wembanyama, senza commettere fallo sul francese. Dopo la partita coach Mike Brown ha elogiato il suo lungo, dando il merito alla musica country di cui entrambi sono appassionati.