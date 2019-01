Denver Nuggets-L.A. Clippers 121-100

La 21esima tripla doppia in carriera di Nikola Jokic (18 punti, 14 rimbalzi e dieci assist) è il marchio di fabbrica che il talentuoso lungo serbo mette su una partita dominata dalla sua Denver contro i Clippers – a corto di fiato a causa della stanchezza e dell’altitudine del Pepsi Center. Un ritorno amaro in Colorado per Danilo Gallinari, nonostante il n°8 azzurro sia uno dei migliori tra gli ospiti, autore di 18 punti con 6/17 dal campo e il solito 3/6 dall’arco, diventato ormai una vera e proprio garanzia. I Clippers però inseguono invano per tutti e 48 i minuti, superati nel primo quarto dal 37-25 iniziale di parziale in favore dei padroni di casa, in grado poi di non voltarsi più indietro, né farsi rimontare. Un successo che permette a Denver di restare in vetta alla Western Conference con una gara e mezza di vantaggio. La squadra di coach Malone è sempre più una certezza anche grazie ai 23 punti di Jamal Murray e più in generale ai sei giocatori che chiudono in doppia cifra una gara con oltre il 50% dal campo di squadra. Passa così in secondo piano l’assenza di Gary Harris (fuori per un problema al bicipite femorale) e la partita incolore di Paul Millsap, che chiude con otto punti con nove tiri, ancora alle prese con un lento recupero di condizione. Dall’altra parte il miglior realizzatore è Lou Williams con i suoi 19 punti in uscita dalla panchina, ma quando è arrivata la sua scossa a gara in corso, la gara era già sfuggita di mano ai losangelini – che restano al quinto posto a Ovest, nel pieno del groviglio per la corsa ai playoff.