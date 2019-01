Marco Belinelli e il tiro da tre punti degli Spurs

White però è anche l’unico giocatore di San Antonio ad aver sbagliato due tentativi dalla lunga distanza (uno nel secondo tempo supplementare, analizzato a lungo dagli arbitri per capire se il pallone avesse toccato o meno il ferro in una fase cruciale del match), in una partita in cui gli Spurs sono semi-perfetti al tiro. I texani tirano 10/10 nel primo tempo dalla lunga distanza, unica squadra a riuscirci nelle ultime 20 stagioni in NBA, in una partita dalla percentuale irreale dal campo: 16/19 in totale - l’altro errore lo firma Patty Mills - l’84.2% (dopo essere rimasti ben oltre il 90 per quasi tutto il match) e che si conferma come la miglior percentuale nella storia NBA raccolta da una squadra che ha tentato almeno 15 conclusioni dalla lunga distanza. Merito anche dell’ottima partita di Marco Belinelli, in ritmo come tutti i suoi compagni sin dalla palla a due e autore di 19 punti raccolti con un perfetto 5/5 dall’arco (tutti arrivati nel primo tempo, chiuso con 17 punti). Nuovo massimo in stagione e impatto eccellente su una sfida che lo ha visto protagonista anche nel finale in uno spezzone di gara che Popovich gli ha concesso, quando su una delle rimesse decisive si è visto scippare il possesso dal duo George-Westbrook (i migliori ruba-palloni della Lega), senza che però gli Spurs ne risentissero, grazie al provvidenziale intervento del solito White. Oltre ai suoi cinque canestri pesanti, ce ne sono quattro per Davis Bertans e tre a testa per Mills e Forbes. Alla sirena finale sono sette i giocatori in doppia cifra per gli Spurs, a comporre un tabellino molto particolare: dei dieci scesi in campo, tre non hanno realizzato neanche un punto.Tutti gli altri invece almeno 12, tanto da portare San Antonio a un totale di 154 - il punteggio più alto raccolto dal 1990 a oggi dai texani. Il totale invece fa 301: non si vedevano così tanti punti dal 7 dicembre 2006 (un Suns-Nets terminato 161-157, sempre dopo due overtime). Sì, una gara folle anche in questo.