Come da tradizione che va avanti dal 2011, anche quest’anno la NBA porterà una sua partita di regular season a Londra. Nella splendida cornice della O2 Arena di Londra, giovedì 17 gennaio alle 21 si affronteranno gli Washington Wizards e i New York Knicks, in una partita che verrà trasmessa in esclusiva per l’Italia sui canali di Sky Sport, sia su Sky Sport Uno (canale 201) che su Sky Sport NBA (canale 206, la casa del grande basket a stelle e strisce) con il commento in diretta di Francesco Bonfardeci e Dario Vismara. Ma non solo: tutti gli appassionati di sport potranno vedere la NBA London Game in streaming eccezionalmente aperto a tutti su skysport.it, potendosi gustare la nona sfida tra due squadre NBA sul suolo europeo. Dal 2011 a oggi solamente in occasione del lockout la lega non ha marcato visita nella capitale della Gran Bretagna, una tradizione che si è ripetuta anche lo scorso anno con la sfida tra Boston e Philadelphia, vinta dai Celtics con 20 punti di Kyrie Irving. È molto improbabile che Wizards e Knicks si affrontino poi ai playoff come successo lo scorso anno tra le due sfidanti londinesi, ma non di meno la partita della O2 Arena metterà in campo giocatori di ottimo livello come Bradley Beal e giovani intriganti come Kevin Knox, il rookie dei Knicks che si è meritato il premio di matricola del mese di dicembre per la Eastern Conference. In mezzo tanti protagonisti del vecchio continente come il ceco Tomas Satoransky (autore di una tripla doppia nella penultima partita statunitense prima di imbarcarsi per Londra) e il francese Frank Ntilikina, oltre al suo connazionale Ian Mahinmi e il croato Mario Hezonja. Non ci sarà invece Enes Kanter per le note vicende legate ai suoi rapporti difficili con la Turchia, mentre le assenze più pesanti saranno certamente quelle di John Wall e Kristaps Porzingis, le due stelle delle squadre alle prese con gravi infortuni. La partita di Londra rimane comunque un appuntamento imperdibile sul calendario NBA: appuntamento a giovedì 17 gennaio alle 21 sui canali di Sky Sport e su skysport.it.