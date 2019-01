La scorsa settimana la partita si era conclusa dopo meno di dieci minuti, grazie a un parziale di 30 punti arrivato nella prima frazione. Stavolta Milwaukee ha tenuto in vita più a lungo gli Hawks, che si sono trascinati in scia degli ospiti per una mezz’oretta, senza affondare mai prima del quarto periodo. Atlanta però non riesce mai a cambiare marcia e riportarsi in partita, mentre la seconda forza della Eastern Conference non deve mettere neanche la terza per ritornare al successo dopo il ko di Washington. Anche perché sul parquet è tornato Giannis Antetokounmpo dopo il fastidio al quadricipite destro, e si sente. Il talento greco viene marcato spesso e volentieri dal “centro” avversario, o comunque dal giocatore deputato a proteggere il ferro, mentre un esterno si prende cura di Brook Lopez (che nonostante i 213 centimetri resta molto lontano dal canestro in attacco). Antetokounmpo si accontenta alle volte del tiro in allontanamento - non la specialità della casa - ma riesce a procurarsi ben 19 viaggi in lunetta che gli permettono di chiudere la sfida con 33 punti a referto, conditi con sei rimbalzi, quattro assist e tre recuperi. Ai suoi si aggiungono i 24 punti di Bledsoe e i 17 di Middleton, mentre dall’altra parte sono 26 e dieci rimbalzi per Trae Young; uno dei sei giocatori in doppia cifra in casa Hawks.