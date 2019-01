New York Knicks-Philadelphia 76ers 105-108

Quello che conta alla fine è il risultato e i Sixers non possono che essere felici di aver portato a casa un successo pesante dal Madison Square Garden. Il 17-2 in apertura di partita però aveva lasciato immaginare un finale diverso, ma i Knicks per la gioia del pubblico pagante hanno continuato a lottare, trascinati dal miglior Kevin Knox della stagione. Per il rookie di New York alla sirena sono 31 punti, nuovo massimo in carriera (in precedenza aveva chiuso due volte a quota 25), a cui si aggiungono i 23 raccolti da Luke Kornet in uscita dalla panchina contro un cliente particolare come Joel Embiid. Il lungo dei Knicks aggiorna il massimo mai realizzato in NBA contro l’avversario che nell’incrocio giocato in precedenza a Philadelphia gli aveva rotto il naso (letteralmente), costringendolo a indossare una maschera anche nel nuovo testa a testa sul parquet. Il lungo dei Sixers nel primo tempo gli assesta un altro colpo involontario (stavolta senza conseguenze) e chiude con 26 punti e otto rimbalzi, raccolti però con modeste percentuali (9/24 dal campo) e tanti errori in un finale in cui pesano come macigni un paio di canestri di un JJ Redick da 22 punti. Cifre importanti anche per Ben Simmons che sfiora la tripla doppia da 20 punti e 22 rimbalzi, che non hanno impedito però ai Sixers di arrivare al termine della gara con il fiato corto. Un fallo ingenuo sul -4 infatti permette ai Knicks di segnare il primo e poi trovare il rimbalzo d’attacco sull’errore volontario che finisce nelle mani di Emmanuel Mudiay. I tre punti che avrebbero significato overtime però non arrivano, condannando i Knicks all’ottava sconfitta consecutiva in casa e allontanando un successo al Madison Square Garden che manca ormai dal 1 dicembre. Quella di Londra contro gli Wizards sarà la prossima considerata per ragioni di calendario “in casa”: magari l’aria della O2 Arena servirà ai ragazzi di coach Fizdale a sfatare la maledizione.