Le strane scelte di James: cinque free agent nei primi sei

A fare particolarmente rumore sono state anche le decisioni di James, che con le prime sei scelte del suo Draft ha selezionato… cinque futuri free agent o uomini mercato. Tutti sanno quanto nella prossima estate sia cruciale per i suoi Los Angeles Lakers, specialmente dopo non essere riusciti ad arrivare ad Anthony Davis, e per questo è stato vista con un po’ di bonario sospetto la scelta di chiamare Kevin Durant (free agent quest’estate se uscirà dalla player option), Kyrie Irving (idem), Kawhi Leonard (uguale), Anthony Davis (ovviamente) e Klay Thompson (free agent). Solo un caso? Secondo alcuni no: "LeBron non è uno stupido!! Ha scelto KD, Kyrie, Kawhi e AD!!!! Tutti hanno l'opportunità di giocare con lui quest'estate" ha twittato Jared Dudley dei Brooklyn Nets. In mezzo solo la chiamata di James Harden, sotto contratto a lungo con Houston ma comunque preferito a Kemba Walker, anch’egli svincolato a fine anno.