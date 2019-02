Gli Stati Uniti si apprestano a vivere uno dei momenti sportivi più attesi e seguiti dello sport a stelle e strisce, capace di catalizzare l’interesse di un intero paese (e non solo): parliamo dell’All-Star Weekend, i tre giorni più intensi e spettacolari del basket NBA, che si chiuderanno, come di consueto, con l’All-Star Game, la partita delle stelle.

La kermesse cestistica statunitense porta l’evento top del basket a stelle e strisce nella Carolina del Nord, più precisamente a Charlotte, e in Italia l’All-Star Weekend potrà essere seguito solo grazie a Sky. Sarà infatti Sky Sport NBA (canale 206) in simulcast con Sky Sport Uno (canale 201) a trasmettere in diretta esclusiva la grande festa della pallacanestro americana.

Gioco, emozioni, spettacolo, ma anche tanto divertimento, per una manifestazione che sarà seguita in tutto il mondo e che si svolgerà sui parquet dello Spectrum Center.

Come da tradizione, sarà il Rising Stars Challenge ad aprire la tre giorni di Charlotte, con la sfida che vedrà opposta una selezione statunitense a una del resto del mondo (Team USA vs Team World), con in campo giocatori che partecipano al campionato NBA al massimo da due anni. Diretta nella notte tra venerdì e sabato alle ore 3 con commento inglese originale e in replica il giorno dopo con telecronaca di Paola Ellisse e Marco Crespi.

Nella notte tra sabato e domenica sarà la volta dell’All-Star Saturday, altro momento ad alto tasso spettacolare, dove sono previsti tre eventi: lo Skills Challenge, la gara del tiro da tre punti e quella delle schiacciate. Diretta nella notte tra sabato e domenica alle ore 2 con commento live di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna.

Nella notte tra domenica e lunedì ecco l’All-Star Game, l’evento che concluderà alla grande il weekend di NBA, giunto quest’anno alla 68^ edizione. In campo nella partita delle stelle ci sarà il meglio della pallacanestro USA, con la sfida tra la squadra capitanata da Giannis Antetokounmpo e quella di capitan LeBron James, al suo 15° All-Star Game, vinto dal suo team lo scorso anno per 148 a 145 in un finale emozionante. Diretta alle ore 2 con il commento live di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

L’All-Star Weekend è anche sul sito di Sky Sport dedicato al basket NBA, in esclusiva per l’Italia, con la presentazione dell’evento americano in un longform multimediale speciale, mentre per tutto il weekend darà spazio ad aggiornamenti live e alla pubblicazione dei video più spettacolari già durante la nottata.

Il tutto poi verrà condiviso sui social dedicati di Sky Sport NBA, la novità di questa stagione, in tempo reale su Facebook, Twitter e Instagram (@SkySportNBA).

All-Star Weekend, la programmazione tv

Questa la programmazione in diretta esclusiva e in Alta Definizione dell’All-Star Weekend di basket NBA su Sky Sport NBA e in simulcast su Sky Sport Uno:

Notte tra venerdì 15-sabato 16 febbraio

ore 3 Rising Stars Challenge: Team USA vs Team World

commento live originale

(differita sabato ore 12.30 e ore 23 Sky Sport NBA; commento Paola Ellisse e Marco Crespi)

Notte tra sabato 16-domenica 17 febbraio

ore 2 All-Star Saturday

commento live Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna

(differita domenica ore 12.30, ore 18.30 e ore 21 Sky Sport NBA)

Notte tra domenica 17 e lunedì 18 febbraio

ore 2 All-Star Game: Team Giannis vs Team LeBron

commento live Flavio Tranquillo e Davide Pessina

(differita lunedì ore 14, ore 19 e ore 21 Sky Sport NBA)