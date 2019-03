Difesa ma anche attacco: la dimensione verticale di Jarret Allen

La verticalità è una dimensione del suo gioco che aiuta il giovane lungo dei Nets anche sull’altro versante del campo: settimo in tutta NBA per numero di schiacciate mandate a bersaglio (146 al momento in cui scriviamo), Allen è uno dei solo 6 giocatori NBA a essere già in tripla cifra sia per schiacciate che per stoppate, insieme a Rudy Gobert, Anthony Davis, Hassan Whiteside, JaVale McGee e Andre Drummond. Se la sua intesa nei pick and roll con D’Angelo Russell è alla base di tante affondate al ferro in attacco, in difesa spesso Jarrett Allen si mette in proprio e va a sfidare senza paura i migliori attaccanti del mondo, che quest’anno hanno rimediato in gran parte brutte figure quando hanno tentato di mettere “sul poster” il n°31 dei Nets. Chiedere a Giannis Antetokounmpo – il giocatore che guida la lega per numero di schiacciate, oltre 240 – respinto al mittente in grande stilo da Allen nella gara di fine dicembre tra Nets e Bucks o a Anthony Davis, stoppato senza troppi complimenti solo quattro giorni dopo. Nessuna delle sue inchiodate al ferro, però, ha fatto più parlare di quella rifilata niente meno che a Sua Maestà “King” James, a cui Allen ha negato una schiacciata che ai più sembrava ormai sicura nei primi possessi della sfida tra Nets e Lakers andata in scena al Barclays Center. Con un palmarès così eccellente di vittime, non poteva mancare anche l’MVP NBA in carica, James Harden, rispedito al mittente nella sfida di metà gennaio vinta in overtime dai Nets anche grazie a una delle migliori gare da quando è nella NBA di Jarrett Allen, capace di chiudere con 20 punti, 24 rimbalzi e 3 stoppate. Una più bella delle altre.