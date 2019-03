Brutto colpo al ginocchio per McCollum: “Non ho sentito il ‘pop’, speriamo bene”

L’azione che potrebbe costare cara ai Blazers arriva a metà terzo quarto: 56-54 Spurs, palla Portland che con McCollum va a caccia di un canestro che può valere il pareggio. Il n°3 della squadra dell’Oregon si butta dentro in penetrazione, stoppato con perdite da Jakob Poeltl e franato a terra alla base del tabellone. La gamba sinistra appoggiata male – anche se dalle immagini la dinamica resta ancora in parte da chiarire – e il dolore immediato che fa stringere i denti a McCollum. La sua partita è finita lì: “Non ho tante informazioni dettagliate su quale sia il mio stato di salute – racconta il n°3 a margine della sfida – so solo che fa un sacco male. Non ho sentito nulla fare “pop”, è stata soltanto una fitta tremenda non appena ho rimesso a piede a terra. Una sensazione sgradevole; un giocatore non vorrebbe mai abbandonare il parquet in quelle condizioni, ma purtroppo succede. Sono andato a canestro a caccia di un paio di punti, ma Poeltl ha fatto una super stoppata. Sono atterrato sulle mie gambe, ma il ginocchio non ha retto e ha compiuto una rotazione innaturale. Ero totalmente assalito dal dolore, fa un male incredibile. Non vuoi mai subire un infortunio del genere, soprattutto in questo momento della stagione. Non c’è nulla purtroppo che si può fare al momento, se non tanta riabilitazione e sperare che sia il meno grave possibile. Posso camminare, ma non sono sicuro di quanto possa estendere in realtà la gamba a ogni passo. Dalle immagini al replay si vede il mio piede che resta bloccato e la gamba che se ne va da un’altra parte. Non voglio pensarci: vedremo quello che diranno i medici a Portland. Non posso aggiungere altro al momento, soltanto che non so quanto è grave, se il problema è al collaterale o a qualcosa di diverso. Non so nulla, tranne che le sensazioni che provo non sono normali”. Al ritorno a Portland infatti sono già previsti tutti gli esami e i controlli del caso per provare a valutare in maniera definitiva l’entità del problema: la speranza degli appassionati è quella di rivederlo presto sul parquet.