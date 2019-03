New York Knicks-Los Angeles Lakers 124-123

Sembrava ormai tutto fatto: a poco meno di quattro minuti dalla fine, un canestro di LeBron James aveva portato i Los Angeles Lakers sul +11, lanciandoli al massimo vantaggio verso la seconda vittoria di questo giro a Est. La magia del Madison Square Garden sembrava aver dato nuova linfa al Re, autore di 33 punti fino a quel punto pur sbagliando tutte le conclusioni da tre tentate. Invece ancora una volta questi Lakers hanno staccato le mani dal manubrio troppo presto, subendo un clamoroso parziale di 13-2 da parte dei padroni di casa portati in vantaggio da Emmanuel Mudiay, freddo dalla lunetta per sfruttare un fallo incomprensibile in situazione di bonus di Kentavious Caldwell-Pope. Nonostante l’errore, a James è stata data l’ultima opportunità per regalare alla Mecca del basket un momento memorabile, ma la trama già scritta ha subito una svolta inaspettata. Isolato in uno contro uno con il Re, Mario Hezonja ha firmato la giocata della vita andando prima a toccare e poi a stoppare il pallone dalle mani di James, dando ai Knicks la seconda vittoria su due sui gialloviola. Agli ospiti non è bastato mandare altri sei giocatori in doppia cifra oltre a LeBron (che ha tirato 4/15 nell'ultimo quarto, di cui gli undici errori rappresentano la peggior frazione della sua carriera), guidati dai 18 di Kyle Kuzma che ha distribuito anche 8 assist (curiosamente con zero rimbalzi) e spinti dall’energia dei D-Leaguers Johnathan Williams (12 punti e 7 rimbalzi) e soprattutto Alex Caruso (12 punti, 3 rimbalzi, 2 assist, 5 recuperi e 3 stoppate per lui). Ai Knicks invece è bastato mandare tutto il quintetto in doppia cifra, guidato dai 28 di Mudiay (8/11 dal campo con 8 assist), i 25 di Damyean Dotson e la doppia doppia da 15 punti e 17 rimbalzi di DeAndre Jordan.