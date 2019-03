Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers 129-127

Dopo aver interrotto a cinque la striscia degli Utah Jazz, Trae Young e gli Atlanta Hawks fanno saltare per aria anche quella di sei vittorie consecutive dei Philadelphia 76ers, battuti alla sirena da un canestro in floater del loro sensazionale rookie. Young porta i padroni di casa sul +2 già sul 125-123 con una tripla dalla lunga distanza, ma la gestione dell’ultimo pallone a 3.5 secondi dalla fine – con l’uno contro uno vincente contro Jimmy Butler – è l’azione che fa di lui l’eroe della serata, chiusa con 32 punti, 11 assist e 6 rimbalzi. È la sua quinta partita con almeno 30 punti e 10 assist, un dato che per le rispettive stagioni da matricola nella NBA pareggia quello di Steph Curry e Michael Jordan, al secondo posto di sempre dietro l’inarrivabile Oscar Robertson (24 gara a 30&10 per lui). A rendere onore alla grande partita di Young arrivano anche le parole di coach Brett Brown (“È stato unico stasera, i suoi ultimi due canestri hanno deciso la partita”), mentre Jimmy Butler è il primo a fare autocritica per i Sixers: “Siccome pensiamo di essere forti, siamo convinti di poter scendere in campo, far quello che vogliamo e vincere. Ecco cosa ci ha fatto perdere stasera. Non possiamo giocare con questo atteggiamento se vogliamo arrivare dove vogliamo arrivare”. Butler ha chiuso con 25 punti, due in più li ha messi a referto Joel Embiid insieme a 12 rimbalzi e 21 li ha aggiunti Ben Simmons, mentre per i padroni di casa oltre ai 32 di Young ci sono i 23 di Taurean Prince e i 17 con 7/11 al tiro di Dewayne Dedmond. Gli Hawks sembrano controllare la gara già alla fine del primo tempo, chiuso con 74 punti realizzati (massimo stagionale eguagliato, il totale più alto concesso agli avversari dai 76ers), e poi allungando sul +12 nel terzo quarto, prima di incassare un 10-0 di parziale che riporta la gara in equilibrio e regala il finale da sogno a Trae Young.

Charlotte Hornets-Boston Celtics 124-117

Sotto di 18 punti (112-94) con poco più di 8 minuti da giocare, la gara sembra ormai persa per gli Charlotte Hornets: Kemba Walker, però, ha altre idee. La point guard nativa del Bronx si scatena nel quarto quarto e con 18 dei suoi 36 punti finali mette la sua firma sul parziale di 30-5 con cui Charlotte chiude la gara andando a guadagnarsi un’importante vittoria per mantenere ancora vive le speranze di playoff. Per la squadra del North Carolina si tratta della decima vittoria in rimonta da almeno 10 punti di svantaggio, e la più grande della stagione: “La partita era chiusa all’inizio del terzo quarto, poi abbiamo sollevato il piede dall’acceleratore ed ecco quello che succede”, il commento di Kyrie Irving, autore di 31 punti con 7 rimbalzi e 6 assist ma battuto nel duello diretto con Kemba Walker, capace di sfiorare la tripla doppia con 36 punti, 11 rimbalzi e 9 assist. Per Charlotte ci sono anche i 20 punti (massimo in carriera) del rookie Miles Bridges e i 13 a testa di Marvin Williams e Malik Monk, mentre Boston – senza Al Horford e Gordon Hayward – trova 29 punti con 10/13 al tiro dalla panchina da Jaylen Brown ma non riesce a evitare la terza sconfitta in fila.