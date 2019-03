Il team meeting dei Celtics e le parole di Irving e Stevens

A fornire le attenuanti generiche ai padroni di casa ci pensa l’infermeria, riempita da giocatori chiave come Jayson Tatum (botta alla schiena) e Al Horford (ginocchio dolorante) che avrebbero fatto comodo contro un avversario del genere. Rimane però comunque il fatto che in questa stagione non era mai successo che il miglior marcatore di squadra chiudesse con 14 punti, e non porta nemmeno il nome di Kyrie Irving. A guidare i biancoverdi è stato infatti Marcus Smart, mentre l’All-Star ha chiuso con 11 punti e 12 assist, frutto di un brutto 5/17 dal campo in parte dovuto anche a un colpo all’indice della mano sinistra che lo ha costretto a rientrare negli spogliatoi nel primo quarto. Sempre negli spogliatoi si è tenuto poi l’ennesimo incontro a porte chiuse di questa frustrante stagione dei Celtics, dal quale è poi emerso Irving per parlare alla stampa: “Vincere è difficile. Gli ambienti delle squadre sono difficili” ha detto il numero 11. “Non è così semplice come sembrerebbe ascoltando tutti quelli che parlano di quello che accade in questa squadra… Nessuno si trova nella mia posizione. Nessuno qui. Perciò non mi aspetto che nessuno lo capisca. E nessuno ne può parlare. Il mio obiettivo è capire che ragazzi ho in questo spogliatoio per tirare fuori loro il meglio, e per fare in modo che loro tirino fuori il meglio da me”. Anche coach Brad Stevens, criticato da Irving solamente 24 ore fa, è arrivato in ritardo all’appuntamento con i reporter: “C’è sicuramente della frustrazione. Ma non possiamo salire sulle montagne russe. Dobbiamo migliorare ancora tanto”. Su questo, almeno, sono tutti d’accordo, visto il deludente quinto posto con due partite di ritardo dagli Indiana Pacers.