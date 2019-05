La lunga estate di LeBron James è iniziata con largo anticipo rispetto alle previsioni, dopo il mancato approdo ai playoff e una sessione di mercato in salita anche a causa dell’addio improvviso dato a Magic Johnson. E mentre la striminzita dirigenza gialloviola continua ad azzuffarsi tra dichiarazioni avvelenate e ripicche, c’è da mettere in piedi una strategia per il mercato per garantire al nuovo coach Frank Vogel un roster di primo livello. Una delle armi da usare in fase di trattativa - soprattutto con i free agent da convincere non solo a suon di dollari – sarà proprio LeBron: il suo fascino, la possibilità di dividere il parquet con lui (spesso garanzia di successo) e anche la sua intercessione diretta all’interno delle trattative. Il tampering (ossia la pressione indebita fatta verso giocatori sotto contratto con altre squadre) per i giocatori è diventata ormai concetto labile e difficilmente multabile: come si può stabilire se una telefonata tra James e Irving ad esempio – ex compagni, amici e campioni NBA insieme nel 2016 – sia soltanto un gesto d’affetto o un modo per convincere l’uno a scegliere la squadra dell’altro? Per quello tutti sanno che LeBron, come molti altri, all’occorrenza è il primo a contattare colleghi, amici e rivali per fare pubbliche relazioni, per sondare il campo e magari avanzare anche proposte. Secondo quanto raccontato da Brian Windhorst di ESPN – da sempre vicinissimo a James – il n°23 dei Lakers avrebbe contattato nei giorni scorsi sia Kawhi Leonard che Jimmy Butler; avversari nella semifinale di Conference a Est e possibili futuri compagni di squadra nei sogni di LeBron: “Da quello che sono riuscito a captare – racconta Windhorst – lui ha già iniziato a cercare di reclutare nuovi giocatori: ha sentito Leonard a ha avviato contatti anche con Butler. In fondo non c’è tampering se a muoversi è un collega… Non conosco i dettagli, non so se ha inviato messaggi o fatto direttamente alcune telefonate, ma quello che mi domando è se basti una cosa del genere, o al massimo una cena con James, per superare gli ostacoli che potrebbero insorgere da trattative del genere”. A Los Angeles al momento basta anche soltanto questo: LeBron non rischia di dover pagare multe e questo è già un passo in avanti rispetto al passato.