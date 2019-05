Milwaukee Bucks-Toronto Raptors 99-105

La più grande e importante vittoria nella storia dei Toronto Raptors, almeno nelle prossime 48 ore. L’hanno ribattezzata così, non appena la sirena del nuovissimo Fiserv Forum ha illuminato per l’ultima volta i tabelloni dell’arena di Milwaukee, consacrando il successo Raptors per 105-99. Un'affermazione dal peso specifico enorme, che ribalta il fattore campo dopo il 2-0 iniziale dei Bucks, diventato 2-2 nella serie e che non faceva altro che confermare quanto l’equilibrio regni sovrano in queste finali di Conference. Serviva una super prestazione per ribaltare l’inerzia, per approfittare dello slancio dato dal doppio successo in casa dei canadesi. Ci ha pensato, da protagonista, come al solito in questa post-season, Kawhi Leonard. Per l’ex Spurs sono 35 punti, nove assist, sette rimbalzi, cinque triple e un numero indefinito di giocate utili per la squadra. Il n°2 dei Raptors raccoglie così la quarta partita nella serie oltre quota 30, la settima in questi playoff con almeno 35 punti a referto: nelle ultime 20 post-season, soltanto LeBron James ne aveva messe a referto così tante (per ben tre volte, ma quella è un’altra storia direbbe Carlo Lucarelli). Insomma, un talento e un'efficacia che difficilmente si è vista in passato e che mai era stata a disposizione di Toronto. Assieme a lui l’altro eroe della serata è Fred VanVleet, autore di 21 punti – tutti arrivati dall’arco, grazie a un letale 7/9 raccolto dalla lunga distanza in uscita dalla panchina. È lui a firmare la tripla del sorpasso del 96-93 a 140 secondi dalla sirena; il colpo di grazia per i Bucks. “Questa è stata una vittoria dalla difficoltà non quantificabile”, sottolinea coach Nick Nurse, ricordando come i Raptors siano sprofondati anche sul -14 a inizio gara e come ci siano voluti ben 15 punti di Leonard nel solo quarto periodo per chiudere i conti e condannare Milwaukee per la prima volta in stagione a subire tre sconfitte in fila. I Bucks non avrebbero potuto scegliere momento peggiore per inaugurare una striscia negativa del genere, ma l’intenzione della squadra del Wisconsin era ben altra. Almeno prima di andarsi a schiantare contro un Leonard formato MVP.