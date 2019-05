Non è una vera serie di playoff NBA se la rivalità tra le due squadre non si estende anche al di fuori del campo. E nell’era dei social network, è inevitabile che la “faida” tra le franchigie si giochi soprattutto a suon di frecciatine e storie Instragram. Nel caso dei Milwaukee Bucks e dei Toronto Raptors, al centro di tutto c’è la figura del rapper Drake, che già nelle due partite in Canada si era reso protagonista di momenti di scherno nei confronti degli avversari e di comportamenti un po’ sopra le righe con i componenti della sua squadra del cuore. Le sue sceneggiate non sono andate per niente giù né a coach Mike Budenholzer (a cui poi il rapper ha risposto via Instagram) né ai tifosi dei Bucks, che in occasione di gara-5 hanno tirato fuori il meglio del loro repertorio, tappezzando i dintorni del palazzetto di cartelloni e immagini contro Drake. Il volto di questa sommossa anti-Drake (che ha portato le radio cittadine a non diffondere più le sue canzoni fino al termine della serie) è senza dubbio quello di Mallory Edens, figlia del proprietario dei Bucks Wes Edens. Seduta al fianco del quarterback dei Green Bay Packers Aaron Rodgers, è stato inevitabile notare la sua maglia bianca con il volto del rapper Pusha T in primo piano. Per chi conosce un minimo il mondo dell’hip hop, il messaggio è immediato: Drake e Pusha T hanno da anni una faida che li ha visti insultarsi in tantissime canzoni con accuse sempre più pesanti.