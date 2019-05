Toronto Raptors contro Golden State Warriors: una sfida inedita in una finale NBA, una prima volta per i canadesi e la possibilità per la squadra di Steve Kerr di andare a caccia di uno storico three-peat. Una sfida con un chiaro favorito, piena di temi, spunti e tutta da godere in esclusiva sui canali Sky Sport. Il via nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 maggio alle ore 3.00 a Toronto per gara-1: una partita che potrete seguire in streaming eccezionalmente aperto a tutti anche su skysport.it, un’occasione per assistere in diretta con il commento live in italiano di Flavio Tranquillo e Davide Pessina lo spettacolo più bello che la NBA possa offrire. Senza dimenticare tutte le rubriche di approfondimento che andranno in onda su Sky Sport NBA e Sky Sport NBA in queste settimane, con Alessandro Mamoli e tutta la squadra Sky che direttamente dagli Stati Uniti racconteranno le finali NBA con interviste esclusive, analisi, lavagne e storie riguardanti Raptors e Warriors. Contenuti disponibili anche sul nostro sito, che seguirà capillarmente tutto ciò che accade dall’altra parte dell’oceano: news, articoli, liveblog di tutte le partite, interviste, approfondimenti e la produzione direttamente dagli States di contenuti pensati e fruibili soltanto online - video interviste, storie, fotogallery e racconti di quello che succede durante l’ultimo atto della stagione. Un appuntamento unico da raccontare in ogni dettaglio e ogni aspetto, consapevoli del fatto che comunque vada si farà la storia della Lega. Una lunga maratona che parte nel migliore dei modi: gara-1 in streaming live disponibile per tutti nella notte tra il 30 e il 31 maggio dalle ore 3.00. Noi siamo pronti a goderci il testa e testa più importante della stagione, e voi?