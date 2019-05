Un esempio di integrazione, l’immigrato che diventa miliardario

La sua è una storia di riscatto sociale, di integrazione unica nel suo genere: il sogno americano che diventa realtà anche per chi arriva da migliaia di chilometri di distanza e chiede soltanto un'occasione. Inclusione, una parola che diventa calzante e appropriata quando si parla di Canada. Bhatia è arrivato da immigrato senza alcun capitale a disposizione negli anni ’80: un uomo col turbante, dalla pelle scura, in un Paese artico e lontano dalla sua cultura. La laurea in ingegneria non bastava a trovare un lavoro, visto che il suo inglese dal forte accento indiano non gli permetteva di accedere a nessun ufficio di primo livello. A quel punto la soluzione è stata quella di partire da zero, come venditore di auto. Un colpo che avrebbe abbattuto molti, ma non Bhatia, detentore di un record ancora da battere ai giorni nostri (forse no, ma fa gioco alla storia di riscatto ingigantirne in parte i termini): nei primi 90 giorni da venditore riesce a vendere 127 auto; talmente tanto da permettergli di acquistare in pochi mesi il rivenditore che lo aveva assunto, diventando proprietario. Il modo migliore per iniziare la sua scalata nel mondo industriale ed economico canadese, tenendo ben presenti le sue priorità. Dal 1995 infatti la sua attenzione è stata catalizzata dai Raptors - la nuova squadra presente in città a cui abbonarsi anche quando non sguazzava nei dollari. Una delle grandi lezioni di questa storia infatti è che “quando sei un immigrato, nulla ti fa sentire più canadese dello sventolare una bandiera della nazione mentre stai facendo il tifo per la tua squadra. Lo sport è uno dei modi migliori per appiattire le differenze”, e Nav Bhatia ne è uno degli esempi più positivi. Durante gara-1, buttate un occhio lunga la prima fila a bordocampo: lo troverete sorridente a fare il tifo per i Raptors, come un'intera nazione che spingerà Toronto nei prossimi giorni a tentare l'impresa.