Tutti immaginavamo che ci saremmo ritrovati a questo punto della stagione con i Golden State Warriors in finale NBA, ma nessuno aveva previsto le tappe e le difficoltà che i bi-campioni in carica avrebbero incontrato. Una regular season piena di alti e bassi, chiusa con il record negativo di vittorie nell’ultimo lustro (57 successi, uno in meno rispetto a 12 mesi fa, ma che ha garantito una posizione in più in classifica – primi davanti ai Nuggets e a tutto il resto della Western Conference), conquistati da una squadra spesso assonnata, sbadata e distratta. Impossibile stare sul pezzo, mantenere alta la tensione dopo anni di trionfi e in una stagione in cui il destino sembrava già segnato alla vigilia. Lo scontro in spogliatoio a novembre tra Kevin Durant e Draymond Green, l’infortunio di Steph Curry prima e di molti altri big poi, il recupero e il nuovo problema per DeMarcus Cousins sono state delle pessime notizie a livello di spogliatoio, ma uno stimolo indiretto ad accendere la miccia sul parquet. Servivano motivazioni e le difficoltà spesso sono il miglior carburante per accendere una miccia troppo spesso spenta. “Gli Warriors sono il peggior nemico di loro stessi”, dicevamo lo scorso ottobre. Al momento Golden State è riuscita a dimostrare di essere più forte dei propri fantasmi, oltre che di qualsiasi avversario a Ovest. Del favoloso Durant delle prime dieci partite dei playoff (e non solo) e dello straripante Curry delle ultime cinque già sappiamo abbastanza, ma i pilastri su cui regge un roster così vincente sono anche altri – e non meno importanti delle punte di diamante. Green, Thompson e Iguodala sono pluri-campioni NBA non per caso e lo hanno dimostrato per l'ennesima volta nelle ultime settimane.