Kerr: "Oggi è pù completo"; Curry: "Migliorato come tiratore"

Lui si diverte, meno i suoi avversari. Steve Kerr non ha dubbi: “Stiamo parlando di un giocatore premiato MVP delle finali NBA già nel 2014. E oggi è sicuramente più vecchio ma probabilmente anche più saggio, più maturo — anzi, sicuramente più vecchio, ma credo anche più maturo — per cui le ha viste tutte, ogni tipo di marcatura, ogni maniera in cui la difesa cerca di fermarlo. Questo ne fa oggi un giocatore probabilmente più completo, più consapevole di come le squadre avversarie cercano di giocare contro di lui. Comunque la si voglia mettere, è stato una superstar, uno dei pochi top player di questa lega, per gli ultimi cinque-sei anni ormai”. “Un giocatore speciale — conviene anche DeMarcus Cousins — uno contro cui dovremo mettere in campo i nostri schemi difensivi per cercare di contenerlo: vediamo se ce la faremo”. Un’analisi ancora più acuta la offre Steph Curry: “Gioca sempre al suo ritmo, non subisce mai la pressione del suo avversario, non forza mai. Ha talento e forza fisica, per cui se vuole andare a giocare nelle sue zone di campo preferite lo fa, ed è diventato un ottimo tiratore, soprattutto dal palleggio, dalle zone che preferisce, in elevazione. In più è bravo a reagire se gli neghi le prime opzioni: cambia direzione, prende un piccolo vantaggio, ti porta sotto canestro. Usa bene tutto il campo, ogni metro quadrato: fortunatamente noi abbiamo degli ottimi difensori che possono provare ad accettare la sfida di marcarlo anche uno-contro-uno ma come dico spesso quando giochiamo al massimo la nostra difesa funziona se ci muoviamo tutti assieme, dal primo al quinto. Dobbiamo cercare di rendergli la vita il più difficile possibile ma allo stesso tempo stare attenti che troppe attenzioni su di lui non lascino spazi eccessivi ai suoi compagni, soprattutto da tre. Sarà importante anche farlo lavorare tanto in difesa”. Dove un grande difensore come Klay Thompson non esita a riconoscere la grandezza dell’avversario, nel paragone (neppure troppo a distanza) con Draymond Green: “Possono entrambi marcare ruoli diversi, sono molto versatili: sanno proteggere il ferro ma posano occuparsi di qualsiasi attaccante, dall’1 al 5 — e farlo alla grande. Saranno ricordati tra i più forti difensori della loro generazione”. Un’analisi che calza a pennello con l’auto-descrizione affidata alle parole dello stesso Leonard: “Posso cambiare su tutti, porto in campo tanta energia, voglio difendere forte, fermare il giocatore che mi ritrovo davanti. Tutto qua”. Come se fosse poco.