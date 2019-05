TORONTO — Nella conferenza stampa dopo gara-1 si parla soltanto di un ragazzo di 25 anni, alla sua prima partita di sempre in finale NBA, capace di prendersi di prepotenza un palcoscenico che dovrebbe appartenere agli Steph Curry o ai Kawhi Leonard, ai Klay Thompson o ai Marc Gasol. Invece l’MVP indiscusso della prima partita di finale 2019 è Pascal Siakam. “Non è incredibile?”, viene chiesto al suo allenatore, Nick Nurse. “Lo è, vero?”, la sua conferma. E poi regala un aneddoto, per provare a spiegare qualcosa di veramente difficile da spiegare: “Credo fosse due anni, il giorno dopo la nostra eliminazione dai playoff: Pascal era già in palestra, voleva a tutti i costi ‘imparare a tirare, perché ho capito che se voglio restare in campo nei playoff devo essere pericoloso al tiro’. Ha cambiato la sua meccanica, ci ha lavorato ogni giorno per tutta l’estate, anche due-tre volte al giorno. Ama lavorare duro, ha questa grande determinazione che lo ha spinto a trovare un ruolo in questa lega, migliorando giorno dopo giorno. E quando la gente quest’anno gli chiedeva se fosse sorpreso dei suoi miglioramenti, lui era il primo a dire di no, perché questo tipo di progressi erano esattamente quelli per cui ha lavorato e che si aspettava da se stesso. Si tratta di un’affermazione importante: è stato il primo a credere in sé e ha lavorato per centrare i suoi obiettivi”. “Il mio percorso è qualcosa di straordinario — ammette lui — e dimostra che se lavori puoi farcela. So che sembra un cliché, ma io non ho fatto altro che lavorare giorno dopo giorno, sapendo che avrei dovuto migliorare molto. Volevo farlo, sentivo di potercela fare e quando ho capito che avrei potuto avere una chance di avverare i miei sogni ho fatto di tutto per ottenere il massimo. Certo, se a 18 anni se mi avessero detto che avrei segnato 32 punti alla mia prima partita di finale NBA avrei dato del pazzo a chiunque, perché non mi sarei mai potuto immaginare una gara del genere. Mi piacerebbe che fosse un esempio per tutti i ragazzi del Camerun e dell’Africa intera, perché possano pensare che una cosa così è possibile”. Siakam (che gioca con il n°43 per ricordare i 4 uomini della sua famiglia, suo padre e i suoi tre fratelli, e le 3 donne, sua madre e le due sorelle) proprio al padre — morto in un incidente stradale nel 2014 — ha voluto dedicare questa incredibile gara-1: “Ogni giorno mi chiedo cosa penserebbe di me mio padre, ogni volta che scendo in campo ho una motivazione che va al di là della pallacanestro stessa, che è più grande di me: gioco per ricordare e onorare mio padre”, dice. E non solo: “La mia crescita è il simbolo della crescita di tutta la pallacanestro africana: è stupendo rappresentare un intero continente”.