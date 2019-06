TORONTO — E nella partita forse più importante degli ultimi anni della storia dii Golden State — sotto 0-1, come mai era successo con Steve Kerr in panchina, in una finale NBA — Kevin Durant non può essere in campo. Gli Warriors tornano al 2015, a guidarli due fenomeni di nome Steph Curry e Klay Thompson, ovvero “The Splash Brothers”, da nickname inventato per loro da Brian Witt (allora responsabile dei social della squadra) il 21 dicembre 2012, nel corso di una gara contro gli Charlotte Hornets (7/11 combinato da tre punti per i due tiratori). “Il soprannome è sicuramente bello”, ammette oggi Thompson. “Verra con ogni probabilità ricordato nel tempo — concorda Curry — e vale anche per la previsione di Mark Jackson, che al tempo ci definì ‘il backcourt più forte di tutti i tempi’: ora stiamo lavorando per far apparire coach Jackson un profeta”, scherza il n°30 dei californiani. Che definisce “un privilegio poter giocare con qualcuno che tira con costanza nel modo in cui lo fa Klay, e che non smette mai di provare a migliorarsi”. Parole di ammirazione verso il suo compagno n°11 addirittura superata da quelle di Thompson verso Curry, un’autentica dichiarazione d’amore cestistica: “Steph è stato un grandissimo compagno di squadra per 8 anni e un amico ancora migliore. Non si può che fare il tifo per uno come lui, perché non prende mai una scorciatoia ma accetta sempre di lavorare duro, più di tutti. Uomo di famiglia, esempio di quello che dovrebbe essere un leader, fantastico ambasciatore per tutta la comunità. Il fatto di aver giocato assieme ha portato vantaggi a entrambi e se saremo bravi magari verremo davvero ricordati come la coppia di guardie più forte di tutti i tempi”. Parole al miele, seguite da una dichiarazione che — con la free agency alle porte dal 1 luglio — assume un significato speciale: “Non posso immaginarmi di giocare al fianco di nessuna altra point guard — dice Thompson — per via della chimica perfetta che abbiamo sviluppato in questi anni: ognuno di noi sa i posti preferiti in campo dell’altro, sappiamo dove vogliamo ricevere il pallone. Sono onorato di poter dividere il campo con lui perché è un giocatore altruista, un ottimo compagno e un vero amante della competizione”.