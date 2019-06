Kawhi Leonard, dopo mesi di scontro e di incomprensioni, ha deciso di fare causa contro la Nike nelle scorse ore presso una corte del distretto di Southern California per riappropiarsi dei diritti e del possesso del logo che lo stesso Leonard dice di aver creato: “Nel 2011, poco dopo essere stato scelto al Draft dai San Antonio Spurs, Kawhi Leonard ha associato al suo nome un unico logo che comprende elementi pieni di significato per lui e direttamente collegati alla sua persona – si legge nell’atto presentato in tribunale - L’immagine delle sue mani molto grandi e, disegnato al loro interno, una versione stilizzata della K e della L, oltre al numero 2 che da anni ormai campeggia sulla sua schiena. Un disegno diventato il risultato di una serie di modifiche portate avanti sin dalle stagioni disputate al college da Leonard. Diversi anni dopo, all’interno di un accordo raggiunto con Nike, il giocatore dei Raptors ha permesso all’azienda sportiva di usare il suo logo anche su oggetti non direttamente legati a Nike. All’insaputa di Leonard e senza il suo consenso, la Nike ha poi presentato una domanda di registrazione del copyright sul logo, sostenendo in maniera falsa di esserne stata l’autrice”. Dal canto suo la Nike ha deciso di non replicare e commentare in alcun modo alle accuse. Una causa che Leonard ha presentato in California – sua terra natale – a margine del viaggio fatto in direzione San Francisco subito dopo le prime due sfide delle finali NBA. L’obiettivo del n°2 dei Raptors è quello di riprendere pieno possesso di una sua proprietà intellettuale, con cui marchiare le linee d’abbigliamento, le scarpe e anche legandolo a iniziative che riguardano camp sportivi con ragazzi e altre iniziative solidali, nei confronti delle persone più bisognose. Tutte operazioni contro le quali la Nike si è opposta, avanzando questo tipo di diritto e impedendo dunque anche alla New Balance – l’azienda che ha prodotto le scarpe di Leonard in questa stagione – di usufruirne.