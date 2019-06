Gara-3 premia i Toronto Raptors, capaci di sbancare la Oracle Arena e di infliggere alla difesa degli Warriors la bellezza di 123 punti, cifra che mette di buonumore Sergio Scariolo: “Abbiamo fatto un’ottima partita in attacco — commenta l’assistente allenatore di Nick Nurse sulla panchina dei canadesi — ma non ci siamo comportati male neppure in difesa, anche se ovviamente Curry ha dei momenti in cui non riesci proprio a fermarlo, perché ha una capacità di muoversi senza palla e una velocità di tiro veramente pazzesche. Probabilmente in qualche occasione gli abbiamo lasciato un po’ troppo spazio — ammette — però non volevamo neppure dissanguarci mandando troppi aiuti su di lui e lasciando altri giocatori entrare in ritmo. Alla fine abbiamo mosso bene la palla, abbiamo fatto registrare 30 assist, abbiamo segnato 17 tiri da tre ma soprattutto ne abbiamo presi 38, che per noi sono molto importanti. E poi siamo stati bravi a non concentrare troppo la palla nelle mani di Kawhi, ottenendo invece un contributo molto buono da parte di diversi giocatori. Senza nessuna euforia credo che questa vittoria sia un bel passo in avanti, anche per capire come bisogna giocare contro questi grandissimi campioni”. E come bisogna giocare contro i Golden State Warriors? Scariolo confessa che fin dall’inizio della serie lui un’idea ce l’ha: “Dobbiamo attaccarli, non possiamo pensare di giocare puntando a fargli fare 90 punti perché sarebbe una follia, un piano destinato sicuramente al fallimento. Dobbiamo metterli sotto in transizione, dobbiamo andare a giocare nelle posizioni in cui abbiamo dei vantaggio, dobbiamo costringerli a far fatica in difesa, a muoversi da un lato all’altro del campo, a correre per rientrare in difesa. In fondo sono umani anche loro, se li facciamo lavorare e faticare possiamo pensare che possano essere meno lucidi in attacco”.