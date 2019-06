Golden State Warriors-Toronto Raptors 109-123

La miglior partita in carriera ai playoff, cifre alla mano, di Steph Curry non basta agli Warriors per mantenere il fattore campo, faticosamente conquistato 72 ore prima a Toronto: una Golden State rimaneggiata - costretta a rinunciare agli infortunati Kevin Durant, Kevon Looney e all’ultimo momento anche a Klay Thompson – incassa alla Oracle Arena una sconfitta pesante, dopo aver inseguito invano per 48 minuti i Raptors. I canadesi controllano la sfida sin dalla palla a due, trovando da parte di tutto il quintetto titolare canestri e giocate decisive per tenere il naso avanti – senza riuscire mai però a chiudere definitivamente i conti e sbarazzarsi del n°30 Warriors. Curry è una furia, gioca 43 minuti prima di alzare bandiera bianca negli ultimi 120 secondi di quarto periodo quando la partita ormai era definitivamente sfuggita di mano. Il figlio di Dell segna 17 punti nel solo primo quarto, ma nonostante il suo sforzo Golden State si ritrova subito sotto in doppia cifra per la sesta gara consecutiva in questi playoff. Steph va a sedersi qualche istante all'inizio della seconda frazione e gli Warriors continuano a sbandare, ma nell’ultima parte di secondo quarto ai Raptors manca il colpo di coda per mettere all’angolo i bi-campioni in carica. Ne approfitta allora ancora una volta Curry, che chiude in crescendo il primo tempo e mette a referto 25 punti complessivi già prima dell’intervallo lungo (il massimo mai realizzato in un singolo tempo in carriera alle Finals). Nella ripresa a quel punto, nonostante le difficoltà, ti aspetti il ritorno forte degli Warriors e invece arrivano i Raptors, che toccano più volte le 16 lunghezze di vantaggio. Ogni escursione oltre i 15 punti di margine però, coincide con un mini-parziale d’orgoglio marchiato Golden State: Iguodala, Green e anche Cook all’occorrenza trovano il modo di dare una mano a un Curry scatenato che sale a 40 punti in tre quarti (il primo negli ultimi 20 anni alle Finals a condirli con cinque assist e cinque rimbalzi dopo soli 36 minuti di partita). Toronto però, a furia di provarci, riesce nell’impresa di chiudere i conti nell’ultima frazione, trovando grazie a un provvidenziale 17/44 dalla lunga distanza lo slancio che decide il match e condanna Golden State a fare i conti con i limiti di un gruppo che non va oltre i 17 punti di Green e gli 11 di Iguodala - due dei tre Warriors in doppia cifra. Curry combatte, lotta anche in difesa fino alla fine e mette a referto una prestazione personale sontuosa da 47 punti, otto rimbalzi, sette assist e sei triple – cifre mai messe assieme da nessuno in una gara di finale. Tantissima roba, il suo nuovo massimo in carriera ai playoff e alle Finals, ma non abbastanza per evitare il 2-1 in favore dei Raptors.