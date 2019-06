OAKLAND — Certo che nel valutare gara-3 vanno tenute in conto le assenze in casa Warriors, in campo senza Kevin Durant, Klay Thompson e Kevon Looney. Però “gli infortuni fanno parte dello sport e le squadre che perdono giocatori devono trovare altre risorse: Golden State in gara-3 non ce l’ha fatta”, dice una delle voci di Sky Sport, Davide Pessina. “Certo, 47 punti di Steph Curry e una gara solida di Andrew Bogut, ma i giocatori in uscita dalla panchina hanno concesso tantissimo in difesa, portando in campo poca fisicità e poca energia. Bisogna dare il giusto merito a Toronto però: occorre avere la maturità giusta per giocare partite del genere — sfruttando le assenza avversarie — e i Raptors l’hanno fatto, con pazienza, senza fretta, portando a casa il punto del 2-1”. Per trovare le ragioni della sconfitta dei dei campioni in carica per Pessina bisogna guardare alla metà campo dietro: “In gara-1 e in gara-3 in casa Warriors non ha funzionato la difesa. L’assenza di Klay Thompson si è sentita più qui che in attacco: le chiavi per pensare di poter reagire in gara-4 sono difensive, così come centrale sarà anche la questione della divisione dei minuti. Chi sarà chiamato a giocare di più dovrà farlo con aggressività e fisicità se i campioni in carica vogliono prolungare questa serie”. Anche perché dall’altra parte ci sono dei Raptors affamati, e analizzando gara-3 Pessina mette l’accento soprattutto sulla prestazione di un giocatore: “Kyle Lowry. Criticato un po’ fin qui — entrava in gara-3 con 20 punti totali e 11 assist, senza aver mai giocato con grande aggressività al tiro — dalla prima azione ha sempre attaccato, ha tirato bene, 5/9 da tra punti, 9 assist, ma soprattutto ha messo in mostra una grande gestione, una grande leadership, che ha anche permesso a Kawhi Leonard di non dover gestire sempre lui l’attacco. Attacco che è stato perfetto: oltre il 44% da tre punti e 6 canestri da tre di Danny Green, ritrovato in questa partita. Per lucidità e interpretazione una delle migliori partite di Toronto in tutti questi playoff”.