Le parole di Kyle Lowry e il ringraziamento a LeBron

Appena prima di scendere in campo per allenarsi con la squadra, arrivano anche le parole di Kyle Lowry, che per prima cosa ringrazia gli Warriors e la lega per la loro posizione pubblica: “La lega ha un dovere: proteggere i propri giocatori, e così ha fatto”. Ma la sua riflessione si spinge più avanti: “Se fossimo stati in un altro contesto, magari avrei reagito differentemente — magari mettendogli anch’io le mani addosso — ma sono un uomo adulto, sono un padre di due bambini, so quanti ragazzini guardano la NBA e quindi capisco di dovermi comportare secondo determinati standard, che io stesso cerco di mantenere i più alti possibili”. Facile da dire, meno però da fare, soprattutto nei momenti decisivi di una partita di finale, vissuta sul filo del rasoio: “Non lo nascondo, ero furioso, mi ci è voluto un po’ per sbollire… Forse c’è stato un fallo, o abbiamo chiamato un time out, Marc [Gasol] è stato il primo a dirmi di riportare la mia concentrazione sulla partita, perché la mia squadra aveva bisogno di me”. Ma oltre alla voce di Gasol, a Lowry non è sfuggita neppure quella (via social) di LeBron James: “Gli ho scritto un messaggio e l’ho ringraziato per aver preso posizione pubblicamente. Mi ha risposto ringraziandomi a sua volta. LeBron è sempre stato molto attivo su qualsiasi questione sociale, è uno degli atleti più in vista e anche questa volta non ha mancato di far sentire la sua voce, schierandosi dalla parte di un suo collega. La cosa incredibile di LeBron è che fa sempre la cosa giusta, sempre: non ha sbagliato nulla in tutta la sua carriera. E per me significa molto il suo appoggio così come quello che ho ricevuto da tanti altri giocatori”. Poi le ultime parole di Lowry sono dedicate proprio a Mark Stevens: “Non ho ricevuto nessuna scusa e non mi importa riceverle ora: quello che doveva fare e dire lo ha già detto in quel momento, insultandomi e mettendomi le mani addosso. Non mi interessa conoscerlo né sentire le sue scuse: gente come lui non dovrebbe far parte della nostra lega, in nessun ruolo. Avrebbe potuto finire male, non ci sono dubbi. Ma sono una persona migliore di lui, i miei figli sono più importanti di quanto lo sia lui”.